تعرف على مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرى مدينة أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، تنفيذ المشروعات التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح رئيس مدينة أشمون، أنه تم تنفيذ حوالى 20400م طولى من خطوط الغاز الطبيعى بقرية شما وذلك بإجمالى عدد 68 شارعا منها 14500م للشوارع الفرعية و5900 م للشوارع الرئيسية بنسبة تنفيذ 81%، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 2671م طولى من خطوط مد المياه للمناطق المحرومة لعدد 30 شارعا فرعيا بقرية شما بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف سرور، أنه تم الانتهاء من عمل الشدة الخشبية والشبكة الحديدية الخاصة بسقف الدور الأرضى بمشروع إنشاء مدرسة الشهداء للتعليم الأساسى بشما بنسبة تنفيذ 17%، كما تم تنفيذ توصيل خطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالقرية بحوالى 670 م طولى بنسبة تنفيذ 3% وجارى استكمال باقى الأعمال، كما تم البدء فى تنفيذ اعمال الحفر الخاصة بمشروع إنشاء جناح لمدرسة عبد السلام وهبه بشما على مساحة 480 م².

وتابع سرور، أنه خلال أعمال المبادرة أيضا فقد تم تنفيذ حوالى 1310م طولى لمد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقريتى الأنجب وكفر الغريب التابعان للوحدة المحلية برملة الانجب، كما يتم العمل على قدم وساق فى أعمال الحفر وتوصيل خطوط الغاز بالخط الرئيسى بطريق أشمون سمادون شما لمده لباقى القرى وجارى استكمال باقى الاعمال به، كما يتم استكمال أعمال إنشاء جناح بمدرسة المؤسسة الابتدائية للبنين بسمادون والذى يتم إنشاءه على مساحة 350 م² وبارتفاع 5 طوابق وجارى صب الاعمدة الخاصة بالدور الأول علوى بنسبة تنفيذ 30%.

وأشار سرور إلى أنه جارى عمل الصبة العادية الخاص بمشروع إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بعزبة الستة بسمادون على مساحة 2100م² وبنسبة تنفيذ 5% لخدمة العملية، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال الحفر بمشروع انشاء مدرسة عزبة صالح الغربية الابتدائية بسمادون ووضع طبقة السن تمهيدا لعمل الصبة العادية بنسبة تنفيذ 5% لخدمة العملية التعليمية بقرية سمادون ،كما تم البدء فى تنفيذ اعمال الحفر الخاصة بمشروع إنشاء مدرسة عزبة الحضرى للتعليم الأساسى بالقناطرين التابعة للوحدة المحلية بسنتريس وذلك على مساحة 1526 م² ، كما تم إستلام الموقع الخاص لمشروع إنشاء جناح بمدرسة ابو رقبة الثانوية المشتركة على مساحة 720م ² تقريبا وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى مركز أشمون .

وأكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .



توصيل الصرف الصحى



تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأشمون



جانب من المشروعات الخدمية لحياة كريمة