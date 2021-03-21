تعرف على جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 20 لفافة من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام– سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص) بالإسماعيلية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,350 كيلو جرام– هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين) بمطروح.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بالقاهرة، وضبط (كمية من مخدر الهيروين– 2 سلاح أبيض - هاتفى محمول- مبلغ مالى) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) بالدقهلية، وضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام - هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (شخصين) بالشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (عدد 42 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- هاتفى محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالغربية، وضبط (عدد من الأقراص المخدرة - هاتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية").. وأثناء عملية تفتيش المسكن تم ضبط عدد (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم العدد والأدوات التى يتم استخدامها فى عملية التنقيب بقنا، وضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام– كمية لمخدرى البودر والهيروين- سلاح أبيض - ميزان- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (3أشخاص "لهم معلومات جنائية") بالقليوبية.

وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض "كتر"- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص).