تعافى 5 حالات كورونا بمستشفى قفط فى قنا.. و4 من شمال سيناء

المحافظات - محمد حسين - صابر سعيد

أعلن مستشفى قفط التعليمي، اليوم الأحد، عن تعافى وخروج 5 حالات كورونا جديدة، بعد تلقيهم العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام. وقال الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمى بقنا، إن المستشفى سجلت تعافى وخروج 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 183حالة.

وأشار الدكتور وائل حجاج، المشرف الطبي، إلى أن الحالات التى تماثلت للشفاء، كانت حالات متوسطة منها حالة غسيل كلوي، وتتراوح أعمارهم ما بين 34 عاما إلى 66 عاما.

وأضاف الدكتور محمد رمضان، رئيس قسم مكافحة العدوي، أن المستشفى لا تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، كما أشاد بالدور العظيم الذى تقوم به الفرق الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين.

وفى شمال سيناء، سجلت بيانات متابعة الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إصابة جديدة وشفاء 4 مصابين، وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة موقف الإصابات بكورونا، أنه خلال 24 ساعة تم رصد إصابة جديدة، وصفر وفيات وشفاء 4، ولا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات 7 حالات، و56 حالة أخرى تخضع للعزل المنزلى .

وأشار البيان إلى أن إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء هى 330 حالة ايجابية، 1953 حالات تعافيت من الإصابة، و115 حالة وفاة، ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام .

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا 200 مصل من أول دفعة من لقاح كورونا مخصصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.