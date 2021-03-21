اليوم السابع
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تسجيل 5587 حالة كورونا جديدة فى بريطانيا و79069 فى البرازيل

الأحد، 21 مارس 2021 02:00 ص
تسجيل 5587 حالة كورونا جديدة فى بريطانيا و79069 فى البرازيل وفيات كورونا
وكالات

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سجلت الصحة البريطانية 5587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 96 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس السبت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 4,291,271 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126,122 .
 

قالت وزارة الصحة بالبرازيل امس السبت إنها سجلت 79069 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و2438 وفاة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى نحو 12 مليون حالة، في حين بلغت الوفيات 292752.

 

 


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كورونا

اصابات كورونا

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