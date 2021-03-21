تحويلات مرورية بمدينة المنصورة استعدادا لشهر رمضان وحملة إشغالات مكبرة

الدقهلية شريف الديب

نفذت إدارة مرور الدقهلية، بالاشتراك مع حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس الحى، اليوم حملة موسعة بمنطقة ميدان الطميهى، تحت إشراف مباشر من محمد أنور، نائب رئيس حى غرب، ومحمد الغضبان مدير النظافة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة، والعقيد إسلام رمزى وكيل الإدارة للعمليات، والعقيد دكتور حاتم طه وكيل الإدارة للتراخيص، والمقدم الدكتور شريف شعيشع رئيس المباحث.

وشملت الحملة رفع كافة تعديات المحلات التجارية على الطريق، ورفع كفاءة النظافة من كنس ورفع الأتربة وتراكمات القمامة من محيط المكان، وتضمنت الحملة إجراء تحويلات محورية مرورية جديدة بمحيط منطقة ميدان الطميهى استعدادا لشهر رمضان الكريم، وذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بشأن توفير كافة السبل التى من شأنها تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات مجلس الوزراء، بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وفى إطار خطة المحافظة التى أقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء.















