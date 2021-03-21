اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 539 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان

الأحد، 21 مارس 2021 11:37 ص
تحرير 539 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بأسوان حملات مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم الأحد، من تحرير 539 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط سيارة وتوك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 81 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 128 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 117 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.


مديرية امن اسوان

حملات مرورية

مخالفات المرور

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان 28 مارس

الجمعة، 19 مارس 2021 07:00 ص

تعرف على كورنيش أسوان الجديد "الساحر" × 12 معلومة

الجمعة، 19 مارس 2021 04:22 ص

محور كلابشة على النيل بأسوان "طفرة اقتصادية وتجارية للصعيد" فى 15 معلومة

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:00 ص

محور كلابشة فوق النيل بأسوان "طفرة اقتصادية وتجارية للصعيد".. يسهل حركة التجارة المحلية والدولية بين مصر وأفريقيا.. يحمى المواطنين والمركبات من مخاطر المعديات النيلية.. يختصر الوقت والتكلفة فى عبور النيل.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:20 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة