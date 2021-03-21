تجهيز 6 مراكز جديدة لاستقبال المواطنين الراغبين بتلقى لقاح كورونا بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا بمديرى الإدارات الصحية والمستشفيات، للتأكد من جاهزية الأماكن التى تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تطعيم كورونا، وحث مديرى المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما وجه وكيل الوزارة وكلاء المديرية بالقيام بعدة جولات ميدانية للوقوف على سير العمل والاطمئنان على تجهيز هذه المراكز بالشكل الجيد.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالمدن الآتية (طلخا، المنزلة، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر).

وجدد "مكى" مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات فى المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى، جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتوسع فى مراكز تلقى اللقاح بالمحافظات الاعلى فى نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاح.