اليوم السابع
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تجديد حبس مستريح المرج بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على 50مليون جنيه

الأحد، 21 مارس 2021 03:33 م
تجديد حبس مستريح المرج بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على 50مليون جنيه أموال_ ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس موظف مفصول لاتهامه بالنصب على المواطنين، وأشارت التحريات إلى أن المتهم استولى من المواطنين على أكثر من 50 مليون جنيه، بزعم استثمارها فى تجارة الفلاشات و"اللاب توب" والعقارات، مقابل أرباح كبيرة وعائد ثابت، ثم امتنع عن إعادة أموالهم أو سداد الأرباح.

 

وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم بالنصب على قرابة 40 مواطنا، والاستيلاء منهم على مبالغ كبيرة، بزعم استثمارها فى التجارة، مقابل فائدة كبيرة، حيث انتظم فى سداد الأرباح لمدة سنة ثم انقطع عن سداد الأرباح.

 

واستمعت النيابة لأقوال الضحايا الذين اتهموا المتهم بالنصب عليهم مستغلاً ثقتهم فيه، مؤكدين أنه زعم فى البداية أنه يستثمر الأموال فى الاستيراد والتصدير ثم أعلن عن تغيير نشاطه إلى الاستثمار العقارى فى محاولة جديدة منه لاستمراره فى النصب عليهم وأوهمهم بشراء شقق جديدة وكان يبيع الشقة الواحدة لأكثر من ضحية .

 

وكشفت أوراق القضية أن المتهم صدر ضده أحكام قضائية بلغت حتى الآن 4 أحكام بإجمالي 12 سنة بالإضافة إلى عشرات القضايا المنظورة أمام المحاكم.

 
 

 


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