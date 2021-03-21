تجديد حبس عاطل وزوجته قتلا آخر بسبب خلافات بينهم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمد شلوفة مدير نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل وزوجته وذلك لقيامهما بقتل عاطل، ودفن الجثمان فى منطقة زراعية بزمام دائرة مركز السادات، لإخفاء معالم الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وشهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حادثة بشعة، وذلك عندما قام عاطل وزوجته بقتل عاطل، ودفن الجثمان فى منطقة زراعية بزمام دائرة مركز السادات، لإخفاء معالم الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بعثور الأهالى على جثة شخص بإحدى المناطق الزراعية بمدينة السادات.

على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة المقدم أحمد أشرف رئيس مباحث مركز السادات، والنقيب محمود عبد المرضى معاون مباحث المركز، وتبين من التحريات قيام عاطل وزوجته بقتل عاطل بسبب خلافات مالية بينهم، تم استخراج الجثة وتم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.