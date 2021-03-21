تجديد حبس عاطل نصب على مواطن فى 2 مليون جنيه بزعم مشاركته فى مدرسة

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل، متهم بالنصب على مواطن، والاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون جنيه، بزعم مشاركته في مدرسة ملكه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، لقيامه بالإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 2 مليون و300 ألف جنيه بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، كما أضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على إنشاء إحدى المشاريع الخاصة به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.