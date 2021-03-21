اليوم السابع
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تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة خطف حقيبة سيدة وسحلها فى البساتين

الأحد، 21 مارس 2021 02:35 م
تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة خطف حقيبة سيدة وسحلها فى البساتين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لارتكابه واقعة سرقة مواطنة بأسلوب الخطف وبحوزة أفراده سلاح ناري.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، بأنها حال سيرها فى منطقة البساتين مكان إقامتها فوجئت بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" قاموا بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى وهاتف محمول، ما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها المشار إليها ولاذوا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص سائق، عاطلَين- مقيمون بدائرة قسم شرطة دار السلام "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع ، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي- الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 

 


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