تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل بوابور جاز في شبرا الخيمة 15 يوما

القليوبية فريق المحافظات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، في جنوب محافظة القليوبية، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل بضربها بـوابور جاز، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية.

وأدلى الزوج "ح. أ."، المتهم بقتل زوجته في منطقة الوحدة العربية، بشبرا الخيمة، أمام جهات التحقيق، بأنه لم يقصد قتل زوجته، مشيراً إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، فقام خلالها بضربها على رأسها بـوابور جاز، وأنه لم يكن يقصد قتلها.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، أنه نادم على ما اقترفه، وأنه لم يعلم بوفاتها إلا بعد أن نقلها بمساعدة صديق له إلى المستشفى، الذي أخبره بوفاتها هي والجنين الذي كان في أحشائها. وأكد أنه لم يخطر في باله أن المشادة مع زوجته ستنتهي بهذه النهاية البشعة، التي تسببت في تشريد 4 أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 7 سنوات، منوهاً إلى أنه كان كثيراً ما يحدث شجار بينهما لأسباب عائلية، مثل أي بيت، وسرعان ما تنتهي وتعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن في المرة الأخيرة كانت النهاية مؤلمة.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، الذي أمر بتشكل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، لإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة. وسادت حالة من الحزن بين سكان منطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة، بعد الواقعة، وكشف عدد من جيران المجني عليها أن الزوجة كانت تعاني من الاعتداء الدائم بالضرب من قبل الزوج، وأنهم تدخلوا لإنقاذها من يديه أكثر من مرة.

ولفت الجيران إلى أن الزوجين من خارج مدينة شبرا الخيمة، قاما باستئجار الشقة، محل الواقعة، في منطقة الوحدة العربية، قبل فترة قصيرة، ولديهما 4 أطفال، وأن المجني عليها كانت حامل في شهرها السابع، وتوفى الطفل في إحشائها فور وفاتها، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وأضاف الجيران أنهم في يوم الحادث، سمعوا أصوات صراخ واستغاثة من قبل الزوجة، حيث ظل الزوج يعتدي عليها بالضرب حتى سقطت مغشياً عليها، وبعدها استعان الزوج باثنين من أصدقائه، وقاموا بنقلها إلى المستشفى، حيث أخبره الأطباء بوفاتها نتيجة إصابتها بكسر بقاع الجمجمة.

تم إلقاء القبض على الزوج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق، صرح المستشار محمد خليفة، رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، بدفن الجثة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وبالعرض على قاضي المعارضات، مساء اليوم السبت، أمر بتجديد حبسه لمدة 15 يوماً.