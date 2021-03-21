تبطين ترعة النعامنة بطول 8.5 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه بمنيا القمح فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة بزمام هندسة رى مشتول السوق بطول 8.5 كم وبتكلفة مبدئية 35 مليون جنيه، لضمان وصول مياه الرى إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة بزمام هندسة رى مشتول السوق، والتى تبدأ من قرية السعديين وصولاً لمصرف سندنهور بطول 8.5 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها بالترعة تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانه عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم، وتم الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين مسافة 3 كم من الترعة، مشيراً إلى أنه تم البدء فى أعمال التأهيل والتبطين بالترعة أكتوبر 2020م.

ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الجارى، وذلك لضمان تغذية مساحة 8 آلاف فدان بالمياه اللازمة للزراعة، مؤكداً التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمنى المحدد.