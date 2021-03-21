تايلاند تسجل 90 إصابة جديدة بكورونا وفنزويلا 1161 فى 24 ساعة

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سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، 90 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في تايلاند إلى 27 ألفا و803 حالات.

وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 90 وفاة.

وتضمنت الحالات الجديدة تسع حالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي بينما تعافى 26 ألفا و512 حالة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

كما سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 1161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 6 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 150 ألفا و306 حالات، تعافى منها 140 ألفا و239 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ 8 آلاف و584 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1483 حالة.