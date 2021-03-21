بطولة جديدة للهجن بشرم الشيخ تنطلق بدعم الإمارات نهاية الأسبوع

شرم الشيخ ـ محمد حسين

تشهد مدينة شرم الشيخ، يومى الجمعة والسبت القادمين، بطولة جديدة لسباقات الهجن، برعاية اتحاد الهجن الإماراتى، وتنظيم اتحاد الهجن المصرى ومحافظة جنوب سيناء .

قال عيد حمدان ، رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر انطلاق فعاليات البطولة يومى الجمعة والسبت، بمشاركة هجانة من كل محافظات مصر على أرض مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن وبحضور شعبى ورسمى .

أضاف أن السباق سيراعى فيه كل إجراءات الاحتراز من كورونا ، لافتا ان هذه هى البطولة الثانية بدعم الإمارات للموسم الحالى .

وبدوره قال الشيخ سلامة إبراهيم التربانى ، رئيس لجنة المسابقات، إنه بدأت اجراءات تسجيل الهجن المقرر مشاركتها فى السباق، والتى يتوالى تسجيلها بمعرفة لجنة فنية متخصصة .

أضاف أن دعم اتحاد الهجن الإماراتي لسباقات الهجن المصرية ساهم فى عودتها مجددا للريادة، وحرص كل الهجانة على المشاركة واختيار أحسن السلالات وتدريبها .

وأعرب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن، عن شكره بأسم الهجانة المصريين وملاك الإبل، لاتحاد الهجن الإماراتى على الحرص على استمرار وتواصل الدعم لتشجيع الهجانة، واستمرار ريادة رياضة الهجن على أرض مصر .

وقال إن الرياضة أصبحت تجذب مهتمين من كل محافظات مصر من ملاك الإبل، ومشاهدين لها ومتابعين بمضمار السباق من أبناء المحافظات، والسائحين زوار مدينة شرم الشيخ .

وقال إن جوائز مالية قيمة تخصص لأول الفائزين بكل شوط، وأن التسابق يتم وفقا للشروط المقررة لسباقات الهجن فى كل الميادين على مستوى الوطن العربى، واهمها خلو أى جمل من استخدام المنشطات ووجود شريحة إلكترونية خاصة به توضح كل بياناته، واستخدام الراكب الألى "الروبوت" فى التسابق فى الأشواط، وتخصص أشواط تراثية خلالها يتم القيادة للهجن بواسطة راكب بشرى .

يذكر أنه نظم الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء خلال اليومين الماضيين بطولة تنشيطية خلالها قدم ملاك هجن جوائز للمشاركين .

وسبق فى يناير الماضى تنظيم بطولة بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، شاركت فيها 12 محافظة مصرية باجمال 28 قبيلة، وتسابقت خلالها 1200 من الهجن، وتعاونت فى تنظيمه الشباب والرياضة والطب البيطري والصحة والثقافة.