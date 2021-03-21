بابا الفاتيكان يطالب بمكافحة الجريمة المنظمة مع استغلال المافيا لانتشار كورونا

(رويترز)

طالب البابا فرنسيس اليوم الأحد بمكافحة جماعات الجريمة المنظمة، مثل المافيا، في أنحاء العالم محذرا من أن المجرمين يستغلون جائحة فيروس كورونا في تحقيق المزيد من الثراء لأنفسهم.

وفي ديسمبر أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) ومقرها باريس تحذيرا عالميا من أن شبكات الجريمة المنظمة تستهدف لقاحات فيروس كورونا. وفي مارس ضبطت الشرطة في جنوب أفريقيا مئات من اللقاحات المغشوشة وألقت القبض على أربعة متهمين.

وقال البابا الذي كان يلقي عظة ظهر الأحد في اليوم الذي تحيي فيه إيطاليا ذكرى ضحايا الجريمة المنظمة "عصابات المافيا موجودة في مناطق عدة من العالم وتحقق المزيد من الثراء لأنفسها من خلال الفساد مستغلة الجائحة".

وتقول الشرطة الإيطالية إن جماعات الجريمة تستغل الجائحة في كسب ثقة الأسر الفقيرة التي تواجه ضوائق مالية بأن تقدم لها قروضا وسلعا غذائية.

وقال البابا "هذه التنظيمات الآثمة، تنظيمات المافيا، ليست من الدين في شيء".

وأضاف "اليوم دعونا نتذكر جميع الضحايا ونجدد التزامنا بمكافحة عصابات المافيا".