اليوم السابع: هدايا الرئيس فى «عيد المرأة المصرية»

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، أبرزها تقرير عن هدايا الرئيس فى "عيد المرأة المصرية"، وتكريم الأمهات المثاليات، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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هدايا الرئيس فى «عيد المرأة المصرية»

قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع.. إصدار قانون لمنع زواج الأطفال.. تكليف «النقل» بتوفير أكبر قدرمن الأمان للمرأة فى جميع المواصلات.. تكليف البنك المركزى بدراسة كيفية القضاء على التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض.. تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية والتثقيف المال.. تكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات وتسهيل إجراءات المبادرات الخاصة بالمرأة.. تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضعها فى مجال صنع القرار والاستعانة بها في مجالس الإدارات العامة.. تكليف «التضامن» باتخاذ إجراءات حول الحاضنة واعتماد نظام لجودتها

مجلس الوزراء: تمكين المرأة أولوية مستمرة للقيادة السياسية

تمثيل مناسب للمرأة فى المجالس النيابية وتولى الوظائف العامة والقضائية.. وفحص 12 مليوناً بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

الرئيس السيسى يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات ويؤكد: المرأة المصرية.. الحارس الأمين على هوية الوطن.. أطلقنا «حياة كريمة» للحفاظ على المرأة وهى السند فى كل أزمة والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الدولة.. حريصون أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا للجميع وعلى مجلس النواب سرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج الأطفال.. توفير أكبر قدر من الأمان للمرأة فى المواصلات العامة والخاصة.. وتكليف الوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات وتسهيل إجراءات المبادرات الخاصة بالمرأة

مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدى على خير

خلال احتفالية التكريم.. المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد السيسى

وزيرة التخطيط: 50.7% من إجمالى العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من السيدات.. و100 % مؤشر تساوى المعاشات والأجور بين الذكور والإناث.. وزيرة التضامن: 78% من إجمالى المستفيدين من «تكافل وكرامة» سيدات.. رئيس «القومى للمرأة»: نحن أمام خطوة تاريخية بعد 72 عاماً من النضال بوصول المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة