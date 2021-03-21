اليوم السابع
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المنوفية تتلقى 201 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد 691 مليون جنيه

الأحد، 21 مارس 2021 03:00 ص
المنوفية تتلقى 201 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد 691 مليون جنيه محافظ المنوفية
المنوفية محمد فتحى

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة تلقت حتى الآن ما يقرب من 201 ألف طلب للتصالح  في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 691 مليون جنيه.
 
وأشار محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح  سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
 
وأكد المحافظ على استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
 
وأوضح محافظ المنوفية على أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن التصالح  يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
 
ويناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام. 

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