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المرحلة الجديدة لـ"حياة كريمة".. 9 معايير لاختيار المراكز والقرى ضمن المبادرة

الأحد، 21 مارس 2021 05:00 ص
المرحلة الجديدة لـ"حياة كريمة".. 9 معايير لاختيار المراكز والقرى ضمن المبادرة مبادرة حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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بدأت المرحلة الجديدة من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تطوير قرى 50 مركزًا على مستوى 20 محافظة، كمرحلة عاجلة وتضم 1391 قرية بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابع، ويستفيد منها 18 مليون مواطن بإجمالى استثمارات 150 مليار جنيه بمتوسط 3 مليار جنيه لكل مركز.
 
ووضع المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" 9 معايير لاختيار المراكز والقرى على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة  وهى:
 
1. نسبة سكان ريف المركز من جملة السكان
2. نسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز
3. نسبة فقراء الـ 2000 قرية من جملة سكان ريف المركز
4. نسبة تركز قرى مراكب النجاة
5. نسبة تركز القرى ذات الطبيعة الأمنية
6. نسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15 عامًا أو أكثر
7. -نسبة الأسر التى ترأسها إناث "معدل الإعالة"
8. نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة
9. نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى

مبادرات الرئيس

مبادرة حياة كريمة

البنية التحتية

المرافق

مشروع تطوير القرى

تطوير المنازل

تطوير القرى

تطوير المدارس

انشاء مدارس

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