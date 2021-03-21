المجلس القومى للمرأة ناعيا نوال السعداوى: فقدنا واحدة من أهم الروائيات

كتب ـ محمود راغب

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الطبيبة والكاتبة والروائية الكبيرة الدكتورة نوال السعداوي ، التي وافتها المنية اليوم ، بعد صراع مع المرض .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة الكاتبة الكبيرة نوال السعداوى ، مؤكدة أنها تعد واحدة من أهم وأبرز الكاتبات والروائيات المصريات والعربيات، اهتمت بقضايا المرأة وحقوقها بشكل كبير ضمن اهتمامها بحقوق الإنسان بشكل عام .

كما تقدم المجلس القومى للمرأة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وجمهورها وقرائها، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

يذكر أن نوال السعداوى هى طبيبة أمراض صدرية وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، و كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، وأشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان، كما أسست جمعية تضامن المرأة العربية وساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان.

كما نالت ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات، حيث حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.

وشغلت نوال السعداوى العديد من المناصب مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة في القاهرة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي ، ونالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، وأسست جمعية التربية الصحية وجميعة للكاتبات المصريات. وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحرره بمجلة الجمعية الطبية.