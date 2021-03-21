"اللغة العربية أمانة قومية".. مؤتمر برعاية الجامعة العربية فى ذكرى تأسيسها غدا

ينظم اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، مؤتمر حول اللغة العربية تحت عنوان "اللغة العربية امانة قومية وضرورة عالمية" تحت رعاية الجامعة العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد تأسيس جامعة الدول العربية يوم 22 مارس من كل عام.

صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اتحاد الجامعات العربية ينظم بالتعاون مع الأمانة العامة، مؤتمر حول اللغة العربية تحت عنوان "اللغة العربية امانة قومية وضرورة عالمية" برعاية جامعة الدول العربية، يوم 22 مارس 2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد تأسيس جامعة الدول العربية يوم 22 مارس من كل عام.

وتطرقت سعادة السفيرة إلى ان اللغة العربية أهم عناصر الهوية فالهوية اللغوية يجب أن تجيئ في مقدمة اهتمامات دولنا العربية؛ لاسيما في ظل الثورات المعرفية الهائلة، والمستجدات التكنولوجية الرقمية، ووسائل الاتصال المتنوعة،

وأضافت ان اللغة العربية قد عانت- ومازالت تعاني- من التهميش والإهمال، حتى بين أبناءها، وهذا يدعونا إلى ضرورة الإسراع لإنقاذ لغتنا الجميلة، والعمل على نشرها بين الناطقين بغيرها، وإذا كانت اللغة العربية إحدى ركائز الوجود العربي، وضمانة الهوية والخصوصية العربية، والدرع الواقي من الاستيلاب الثقافي والفكري في ظل العولمة، لذا يجب علينا أن نحافظ عليها، ونعمل على الارتقاء بها، وان تنال نصيباً وطنياً يفوق مايمنح في مدارسنا وجامعاتنا ووسائل اعلامنا .

وعليه فقد أولت الجامعة العربية مسألة النهوض باللغة العربية اهتماماً كبيراً منذ إنشائها، حيث قامت الأمانة العامة بإعداد الاستراتيجية العربية لتمكين اللغة العربية تحت شعار: "التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتها" التي أقرت في مؤتمر وزراء الثقافة العرب في أكتوبر 2018، وتم الانتهاء من الخطة التنفيذية لها، لتتحقق الرؤية العامة وتهدف الاستراتيجية الى إتقان اللغة العربية، والحفاظ على وظيفتها بصفتها وعاءاً للهوية ورابطةً بين أبناء الأمة العربية وفخر وعزة لها.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة رؤساء مجامع ومجالس اللغة العربية في الدول العربية ورؤساء الجامعات والعمداء والمؤسسات المعنية والعديد من الخبراء والمهتمين باللغة العربية، وذلك لطرح رؤى واقعية مُبتكرة للحفاظ على لغتنا العربية والارتقاء بها.

وفي ختام تصريحها ، دعت أبو غزالة جميع المهتمين بالمشاركة في المؤتمر علماً بأنه سيتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية.