القضاء يقرر مصير 20 متهما بالإتجار فى البشر بينهم أطباء بالأزبكية اليوم

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، حكمها على 20 متهما بتكوين عصابة للإتجار فى البشر في منطقة الأزبكية بالقاهرة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر محمد فريد، وهانى شحاتة.

وتضم قائمة المتهمين كلا من "ش .ح، وائل .م ، ا .س، ا. م، هـ.ع، م .ع، ك .خ، ع .ك، يـ .ع، ح .م، ك .ص، ل .ا، ح .ا، خ .م، ي .ح، ا .ع، ا .ع، احمد .ر ، م .ر ، ج .ن".

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم "م.م"، "ح.م"، "م.ا"، "ع.ر"، "س.س"، "ك.م"، "م.ج"، "م.ح"، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتي الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتي الرابع بصفتهم من الأطباء، أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلي للمجنى عليهم. "م.م"، "ح.م"، "م.ا"، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.