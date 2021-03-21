القصر الرئاسي بكابول: وزير الدفاع الأمريكي يلتقي بالرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول (رويترز)

ذكر القصر الرئاسي بأفغانستان في بيان أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التقى بالرئيس أشرف غني خلال زيارته كابول اليوم الأحد مشيرا إلى أنهما بحثا عملية السلام والمخاوف المتعلقة بتصاعد أعمال العنف.

ويقوم أوستن بزيارة لم يعلن عنها سلفا إلى العاصمة الأفغانية بعد زيارته الهند قبل أيام.

وتأتي الزيارة في وقت حاسم لعملية السلام الأفغانية إذ تراجع حاليا إدارة الرئيس جو بايدن خطتها تجاه أفغانستان قبل الموعد النهائي لسحب قواتها في مايو ، الذي اتفقت عليه الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب مع حركة طالبان.