اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عبوات ناسفة فى محافظة صلاح الدين العراقية

الأحد، 21 مارس 2021 05:32 م
القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عبوات ناسفة فى محافظة صلاح الدين العراقية الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في صلاح الدين.
وأوضح إعلام الحشد في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد أن قوات من الحشد الشعبي والجيش والشرطة أطلقت عملية أمنيّة من 3 محاور جنوب تكريت، حيث شملت تأمين مناطق الزلاية والبو دور والعوينات وصولًا إلى مكيشيفة، وتم خلالها القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة.


العراق

الشرطة العراقية

محافظة صلاح الدين

عبوات ناسفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة