القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عبوات ناسفة فى محافظة صلاح الدين العراقية

تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في صلاح الدين.
وأوضح إعلام الحشد في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد أن قوات من الحشد الشعبي والجيش والشرطة أطلقت عملية أمنيّة من 3 محاور جنوب تكريت، حيث شملت تأمين مناطق الزلاية والبو دور والعوينات وصولًا إلى مكيشيفة، وتم خلالها القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة.
القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عبوات ناسفة فى محافظة صلاح الدين العراقيةالأحد، 21 مارس 2021 05:32 م
الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
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تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في صلاح الدين.
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