اليوم السابع
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القبض على 3 أشخاص وراء سرقة شركة في الدقي

الأحد، 21 مارس 2021 12:36 م
القبض على 3 أشخاص وراء سرقة شركة في الدقي حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالي من شركة بمنطقة الدقي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغًا يفيد تعرض شركة للسرقة على يد مجهولين، انتقل المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تين تورط 3 أشخاص تم تحديد هويتهم في السرقة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائدان حسام العباسي ومحمد وحيد من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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