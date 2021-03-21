اليوم السابع
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القبض على صاحب محل بحوزته 2 طن سلع تموينية قبل ترويجها بالسوق السوداء

الأحد، 21 مارس 2021 12:04 م
القبض على صاحب محل بحوزته 2 طن سلع تموينية قبل ترويجها بالسوق السوداء سكر - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من القبض على صاحب محل بحوزته 2 طن سكر وزيت تموينى قبل بيعهم بالسوق السوداء للمواطنين ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ونجحت مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط مالك محل بدال تموينى ، وبحوزته (1,5 طن سكر تموينى – 600 عبوة زيت تموينى) مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية، حيث قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 


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