الشرطة النسائية تقدم الهدايا للأمهات بدور رعاية المسنات في عيد ست الحبايب

كتب محمود عبد الراضي

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات، ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الشرطية وتلبيتها، فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمات عليها، الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

وفى ذات السياق أقامت مديرية أمن الوادى الجديد احتفالية بيوم المرأة وعيد الأم بنادى الشرطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تمت استضافة عدد من الأمهات وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهن.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى، وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية. وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة، منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم"..