اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسى للأم المصرية: أنتِ أصل الانتماء الراسخ فى وجدان الوطن

الأحد، 21 مارس 2021 12:22 م
السيدة انتصار السيسى للأم المصرية: أنتِ أصل الانتماء الراسخ فى وجدان الوطن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية

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وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة إلى صاحبة العطاء الذى لا ينضب، والتضحيات التى لا تنتهى، كل عام وأنتِ بخير.
 
 
وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل عام وأنتِ أم عظيمة ملهمة مكافحة.. وخير سند وعون، كل عام وأنتِ مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر، فأنتِ أصل الانتماء الثابت الراسخ فى وجدان الوطن وكل البشر".
 
 
ووجهت السيدة انتصار السيسى التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم حيث يحتفلن، فى 21 مارس، من كل عام بعيد الأم، قائلة: "كل عام وكل أم مصرية بخير".
 
السيدة انتصار السيسى للأم المصرية أنتِ أصل الانتماء الراسخ فى وجدان الوطن (1)
 

السيدة انتصار السيسى للأم المصرية أنتِ أصل الانتماء الراسخ فى وجدان الوطن (2)
 

 


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خبر

وجدان الوطن

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