السجن 3 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن 3 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في مدينة نصر. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن، وياسر عمر محمد.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه هتك عرض الطفل، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما، بأن استدرجه إلى محل عمله الخاص به، بحجة إيجاد فرصة عمل، وما أن حل الليل حتي حسر عنه ملابسه ليخدش بذلك حياءه، قاصدا من ذلك هتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة المجني عليه أنه تعرف على المتهم أبان تواجده بمحطة القطار، كونه من الإسكندرية، فاصطحبه المتهم الي محل عمله الخاص به، وأثناء نومه فوجئ بالمتهم يجرده من ملابسه وحصر عن المجني عليه ملابسه قاصدا من ذلك هتك عرضه بالقوة فدفعه عن ذلك في صدره واستغاث بالمارة في الشارع.