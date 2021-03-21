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الرئيس السيسي: "مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدى على خير"

الأحد، 21 مارس 2021 01:06 م
الرئيس السيسي: "مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدى على خير" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاى برة".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات:" اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".

 

وأكمل الرئيس: "بقول أن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر خاصة مع شهر رمضان..وهاتبقى الناس عاوزة العزومات عاوزين الأمر ينتهى بسلام ".

 

 


السيسي

عيد الام

الأمهات المثاليات

احتفالية عيد الام

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