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الرئيس السيسي: قضية انفصال الأزواج أمر صعب وقانون الأحوال الشخصية مش كل حاجة

الأحد، 21 مارس 2021 12:59 م
الرئيس السيسي: قضية انفصال الأزواج أمر صعب وقانون الأحوال الشخصية مش كل حاجة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية انفصال الأزواج، أمر صعب على الجميع، مشددا على أن القانون "مش كل حاجة"، وتساءل الرئيس: هل إحنا مستعدين نوفر ما أمكن مناخ مناسب للطفل والطفلة في الأسر التي انفصلت "لم توفق"؟.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات:"مش عاوز أقول إنها مش قضية خطيرة، بل قضية خطيرة، إزاى نقلل ما أمكن من أثر ذلك على الطفل والطفلة، صدقونى، الاب اللى بيلوم قدام بنته أو ابنه على أمه، أو الأم اللى بتلوم زوجها أمام ابنها أو ابنتها، صدقونى بتعمله اول شرخ حقيقي في شخصية الطفل ده، الاختلاف بين الزوج والزوجة والانفصال ممكن يحصل، الطفل الصغير اللى بتقولوله كلام مش طيب هايبقا راجل والبنت هاتبقى ست امنحوهم فرصة انهم يبقوا استقامة.

 


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