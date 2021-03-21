اليوم السابع
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الحكومة الفلسطينية تعود للإغلاق الجزئى فى الضفة الغربية لمواجهة كورونا

الأحد، 21 مارس 2021 02:00 ص
الحكومة الفلسطينية تعود للإغلاق الجزئى فى الضفة الغربية لمواجهة كورونا تطيعم كورونا
وكالات

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قررت الحكومة الفلسطينية امس السبت 20 إعادة تطبيق الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية مع إستمرار تعطيل المدارس بإستثناء طلبة الثانوية العامة وذلك حتى الثالث من أبريل لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إنه تقرر أيضا "استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز".

وأضاف "يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات".

وخضعت الضفة الغربية لإغلاق شامل على مدار الأيام السبعة الماضية ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أعلنت السبت تسجيل ‭‭1780‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭27‬‬ وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل ‭‭248‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتطلق وزارة الصحة اليوم الأحد حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد أن تسلمت يوم الأربعاء الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 من مبادرة كوفاكس العالمية.

 

 

 


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