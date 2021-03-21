الجيش النيجيرى يحرر 10 أشخاص اختطفوا من مطار "كادونا" مطلع مارس الجارى

أبوجا /أ ش أ/

نجحت قوات الجيش النيجيرى فى تحرير 10 أشخاص اختطفتهم عصابات مسلحة من مطار "كادونا"، بوسط الشمال النيجيري، فى الـ6 من شهر مارس الجاري.

وقال مفوض الدولة للأمن والشؤون الداخلية - فى بيان صحفى اليوم الأحد - إن قوات الجيش النيجيرى أنقذت يوم الأربعاء الماضى الموافق 17 مارس الضحايا العشرة الذين جرى اختطافهم من مقر موظفى مطار "كادونا".

جدير بالذكر أن أفرادا ينتمون لعصابات مسلحة اخترقوا السياج الخاص بمقر موظفى مطار كادونا، فى الساعات الأولى من يوم 6 مارس، واختطفوا الأشخاص العشرة.