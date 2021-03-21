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التنمية المحلية: زيادة ميزانية تطوير الريف من 153 مليار لـ200 مليار جنيه

الأحد، 21 مارس 2021 11:10 م
التنمية المحلية: زيادة ميزانية تطوير الريف من 153 مليار لـ200 مليار جنيه تطوير الريف
كتب أحمد عرفة

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أكد هشام الهلباوى المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، أن هناك خطة عمل تنفيذية لتمكين المرأة بجوانبها الثقافية والسياسية والاجتماعية خاصة في مشروع تطوير الريف المصرى، موضحا أن هناك خطة عمل تنفيذية لمدة عام لتمكين المرأة من بنيها المبادرة القومية لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مبادرة لتمكين المرأة الريفية. 
 
وأضاف المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المرأة هى الفئات الأولى بالرعاية فى الريف والعشوائيات، موضحا أن هناك توجيهات بأن يكون هناك البنية الأساسية موجه للمرأة لأن كل ما هو مفيد للمرأة مفيد للمجتمع .
 
وأوضح المشرف على  مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، أنه تم البدء في مشروع المنازل غير الكريمة وتحويلها لمنازل كريمة، وتم رفع الميزانية الخاصة لهذا المشروع - تطوير الريف المصرى - من 153 مليار إلى 200 مليار جنيه من أجل السكن الكريم بجانب تطبيق التأمين الصحى الشامل في 51 مركزا التى بدأنا فيهم بمشروعات توجه مخصص للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والاقراض.
 
ولفت إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات التطوير بـ 51 مركزا تضم القرى التي تتضمنها مبادرة تطوير الريف المصرى، وتم الانتهاء من خطة التطوير.
 
 

سكن كريم

تطوير الريف

هشام الهلباوى

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