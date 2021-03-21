اليوم السابع
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التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة فى المراكز المستهدفة بـ"حياة كريمة"

الأحد، 21 مارس 2021 04:00 ص
التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة فى المراكز المستهدفة بـ"حياة كريمة" مبادرة حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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يستهدف المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" الارتقاء وتنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا، وبدأ المواطنون لمس نتائج هذه المبادرة القومية.
 
ويشمل نطاق عمل مبادرة "حياة كريمة" عددا من التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في المراكز المستهدفة كما يلى: 

خدمات المرافق والبنية الأساسية وتشمل: 

1ـ صرف صحى ومياه شرب.

2 ـ الكهرباء والإنارة العامة.

3ـ الطرق والنقل.

4ـ توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

5ـ وحدات صحية.

6ـ الأبنية التعليمية.

 


التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتشمل: 

1ـ إنشاء مجمعات صناعية.

2ـ تأهيل مهنى.

3ـ توفير مشروعات ذات عائد اقتصادى.

4ـ تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم.

5ـ تدوير مخلفات.

6ـ تنمية زراعية وسمكية.

 

التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم وتشمل: 

  1. سكن كريم.
  2. محو أمية وتعليم.
  3. حملات توعية وثقافية ورياضية، وتأهيل نفسى واجتماعى.
  4. تجهيز عرائس وسداد ديون.
 

مبادرات الرئيس

مبادرة حياة كريمة

البنية التحتية

المرافق

مشروع تطوير القرى

تطوير المنازل

تطوير القرى

تطوير المدارس

انشاء مدارس

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