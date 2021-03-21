التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة فى المراكز المستهدفة بـ"حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

يستهدف المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة " الارتقاء وتنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا، وبدأ المواطنون لمس نتائج هذه المبادرة القومية.

ويشمل نطاق عمل مبادرة "حياة كريمة" عددا من التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في المراكز المستهدفة كما يلى:



خدمات المرافق والبنية الأساسية وتشمل: 1ـ صرف صحى ومياه شرب. 2 ـ الكهرباء والإنارة العامة. 3ـ الطرق والنقل. 4ـ توصيل الغاز الطبيعى للمنازل. 5ـ وحدات صحية. 6ـ الأبنية التعليمية.



التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتشمل: 1ـ إنشاء مجمعات صناعية. 2ـ تأهيل مهنى. 3ـ توفير مشروعات ذات عائد اقتصادى. 4ـ تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم. 5ـ تدوير مخلفات. 6ـ تنمية زراعية وسمكية.