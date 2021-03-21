البحيرة تتعرض لرياح محملة بأتربة.. ووقف حركة الصيد

فريق المحافظات

تعرضت محافظة البحيرة، منذ قليل، لرياح محملة بالاتربة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى فى بعض القرى فى مركز أبو المطامير.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج وشدة الرياح بشكل غير طبيعى علي مدن إدكو ورشيد فى أحداث حالة طوارئ فى بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية و إدكو ورشيد وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى البحر بمحافظة البحيرة.

حيث توقفت حركة الصيد، حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من الرياح المحملة بالاتربة .

كما أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، تعرض العديد من مراكز المحافظة لرياح محملة بالاتربة، خاصة فى مراكز رشيد وادكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور وأبو المطامير والطريق الصحرواي.