الإندنبدنت: خبراء يدعون لندن لتعلم الدروس من كورونا والاستعداد لموجات الوباء

كتبت رباب فتحى

حذر خبراء وعلماء بارزون على مستوى العالم من أن بريطانيا يجب أن تتعلم من الدروس "المأساوية" للأشهر الـ 12 الماضية وأن تبدأ الاستعداد للوباء فى المراحل المقبلة.

على الرغم من أن المملكة المتحدة يبدو أنها قد تجاوزت المرحلة الأصعب في حربها ضد فيروس كورونا، مع انتشار الإصابات والوفيات في الدول الأربع المكونة للاتحاد، قال الخبراء لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه لا يوجد مجال للرضا عن الذات وأن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في عمليات الدفاعات الحيوية على مستوى البلاد.

وقالت البروفيسور سارة جيلبرت ، التي طور فريقها لقاح أكسفورد ، إنه من الضروري الاستماع إلى التحذيرات "والاستعداد للتحذير التالي"، بينما قال البروفيسور بيتر هوربي ، المستشار العلمي للحكومة ، إن زيادة الاتصال العالمي "يزيد من احتمالات" " تفشي المرض في المستقبل، وبسبب هذا ، قال العلماء ، لا تستطيع المملكة المتحدة التخلي عن حذرها مرة واحدة خلال أزمة كورونا المستمرة ، والتي أودت بحياة أكثر من 126000 شخص وأثرت سلبا على الاقتصاد البريطاني.

وقال البروفيسور هوربي ، رئيس المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة ، إن "الذكريات قصيرة العمر" عندما يتعلق الأمر بتفشي المرض بشكل خطير ، مشيرًا إلى مثال سارس الذي "نسيه الجميع بعد أربع أو خمس سنوات" .

وتابع : "بعد سبع أو ثماني سنوات كان الخبراء يقولون إنه لم ينته لكن تم تجاهلهم، لكنه لم ينته واستغرق الأمر 20 عامًا للعودة مرة أخرى. من المهم أن يتمتع الأشخاص بنظرة طويلة المدى للأشياء ".

وقال البروفيسور سير مارك والبورت ، الذي شغل منصب كبير المستشارين العلميين للحكومة بين عامي 2013 و 2017 ، إن الدول "تميل إلى التركيز على الكارثة الأخيرة وعدم التفكير في الكارثة التالية".

مع تزايد الدعوات لإجراء تحقيق في تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا ، قال الخبراء إن هناك حاجة إلى إصلاح جذري وفرعي للصحة العامة في المملكة المتحدة لإعداد البلاد بشكل أفضل لمواجهة تفشي المرض القادم.

قال البروفيسور كريس داي ، المدير السابق للاستراتيجية في منظمة الصحة العالمية: "على المرء أن ينظر إلى النظام من أعلى إلى أسفل".