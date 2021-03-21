الأمن العراقى يعلن القبض على 4 إرهابيين فى كركوك

بغداد /أ ش أ/

أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقي، القبض على أربعة إرهابيين خلال تنفيذ عملية نوعية فى محافظة كركوك.

وأوضح الجهاز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أن قوات جهاز الأمن الوطنى فى كركوك قامت بتنفيذ عملية نوعية وذلك بعد تلقى معلوماتٍ استخبارية، ووفق مذكرات قضائية بهدف تفويت الفرصة على المجموعات الإرهابية التى تحاول زعزعة الأمن المجتمعي، وأسفرت العملية عن القبض على أربعة عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين تتوزع مهامهم بما يسمى (دواوين الجند - المساجد - الشرطة الاسلامية) ضمن ولاية كركوك"، واعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة استهدفوا فيها القوات الأمنية بالعبوات الناسفة اثناء عمليات التحرير .. وتمت إحالتهم جميعًا للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.