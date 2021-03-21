اتفاقية تعاون لزيادة التبادل التجارى بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة طبرق الليبية

كتب أحمد حمادة

تواصل غرفة الجيزة التجارية فتح آفاق التواصل مع الغرف العربية المماثلة من أجل زيادة حركة التبادل التجارى وزيادة التعاون مع المستثمرين العرب فى مجالات التجارة والصناعة، يأتى ذلك فى إطار حرص الغرفة على فتح أسواق جديدة لمنتسبيها وخاصة فى الدول العربية المجاورة.

وحول ذلك وقع محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، اتفاقية تعاون مع إبراهيم الجرارى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق، وذلك لتوفير فرص تصديرية في الأسواق الليبية خلال الفترة القادمة.

تضمنت الاتفاقية عدة أسس لإزالة المعوقات التى تواجه الجانبين إضافة إلى دعم روابط الأخوة والصداقة بين أعضاء الغرفتين العاملين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات في المدينتين، وتبادل النشرات والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية لتكون مرجعية للغرفتين تمد بهما الأعضاء للتعرف على حجم الإنتاج ومستوى الأسعار واحتياجات السوق .

وصرح محمد إمبابى رئيس غرفة الجيزة التجارية فى بيان للغرفة، إن الاتفاقية تأتى في إطار تعظيم الروابط الأخوية بين الشعبين والتي تمتد لألاف السنين، إضافة إلى توفير الدعم المعلوماتى والتقني الذى يخدم زيادة التعاون بين الغرفتين في المجالات التجارية المختلفة، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة التي سبقت كورونا يقترب من مليار دولار سنويا .

وأشار إمبابى إلى أن الاتفاقية تضمن تنظيم معارض مشتركة بين الغرفتين بما يتيح للأعضاء عرض منتجاتهم بصورة أكثر شمولا، إضافة إلى تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجارى، تسهيل إجراءات الشركات بين أعضاء الغرفتين في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات .

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه تم الاتفاق على تولى كل من الغرفتين إزالة أى معوقات توجه المتعاملين في المجال التجارى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الغرفتين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية .

وأشاد إمبابى بالتعاون المثمر مع الجانب الليبي الذى أبدى رغبة كبيرة في ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، التأكيد على الدور المصرى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى لدولة ليبيا الشقيقة .