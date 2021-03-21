إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة من شباك الصيادين وإعادتها لمياه خليج السويس.. صور

السويس - سيد نون

أعادت الإدارة المركزية لشئون البيئة في السويس سلحفاة بحرية خضراء نادرة، إلى بيئتها بمياه خليج السويس، بعد وقوعها في شباك الصيادين وبيعها لتاجر أسماك.

وقالت انتصار حجازي مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية بفرع السويس، إنها تلقت بلاغا من أحد المتطوعين عن وجود سلحفاة بحرية خضراء معروضة داخل محل لبيع الأسماك بحي السويس اليوم الأحد.

وبعد التأكد من وجود السلحفاة داخل المحل وجه الدكتور أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة فرع القناة وسيناء بخروج لجنة من الإدارة لاستلام السلحفاة وإعادتها لمياه خليج السويس.

وأوضحت حجازي في تصريح صحفي أن تاجر الأسماك استجاب للأمر وسلم السلحفاة بعدما أخبره موظفي البيئة بأهميتها في حفظ التوازن البيئي وحماية المخزون السمكي، وجرى التنسيق مع فرع هيئة الثروة السمكية وجرى إطلاق السلحفاة من لنش بحري بمنطقة نادي الرياضات البحرية بعتاقة.

واستطردت مدير إدارة الإعلام أن السلحفاة الخضراء من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض بسبب عمليات الصيد ووقوعها داخل الشباك خلال مطاردتها أسراب الأسماك، ونظرا لأهميتها كانت شعار مؤتمر التنوع البيولوجي الذي عقد قبل 3 أعوام في مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين عن 179 دولة.

وأفادت أن الإدارة المركزية لشئون البيئة في السويس عقدت ندوات سلسلة من الندوات التثقيفية خلال الفترة الماضية استهدفت رفع الوعي البيئي تضمنت تعريف المشاركين المتطوعين بأهمية السلحفاة الخضراء التي تتغذى على قناديل البحر وهو على قمة الهرم الغذائي لها، وكلما تراجعت أعداد السلاحف انتشرت القناديل.



اعادة سلحفاة نادر لخليج السويس



اعادة سلحفاة نادر لخليج السويس (2)