إصابة 8 أشخاص فى حادثين منفصلين والعثور على جثة قتيل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 6 أشخاص فى حادثتين منفصلتين بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم العثور على جثة لشخص مقتول وملقى فى أرضية الشارع بمركز إدفو.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، بلاغاً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وتوك توك بجوار موقف الأقاليم بمدينة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

كما شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل مشروع الطاقة الشمسية، ما أدى إلى إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وشهد مركز إدفو شمال محافظة أسوان، جريمة قتل بعد العثور على جثة لشخص مجهول الهوية ملقاة على أرضية الشارع بمنطقة الشيخ محمود بموقف الرمادى بمركز إدفو، وتم إخطار مركز شرطة إدفو بالواقعة، ويكثف ضباط مباحث مركز الشرطة جهودهم للوصول إلى الجانى مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.