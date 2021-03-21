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إصابة 34 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية.. صور

الأحد، 21 مارس 2021 10:25 ص
إصابة 34 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية.. صور مديرية أمن السويس
السويس - سيد نون

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أصيب 34 راكبا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية الجديد بمحافظة السويس وتم نقل المصابين للمستشفى فى حالة خطر، ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير عام مرفق الإسعاف بالسويس 30 سيارة لنقل المصابين لمستشفى البنك الأهلى كأقرب مستشفى لموقع الحادث.

تلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بتصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالمنطقة المتاخمة لمرصد حلوان بطريق القطامية السخنة على بعد 50 كيلو من القاهرة.

تم توجيه قوات من قسم شرطة عتاقة لمعاينة الحادث ورفع آثارها من الطريق لعودة سيولة المرور، وتم تحرير محضر بالحادث لإحالته لنيابة عتاقة للتحقيق تحت إشراف المستشار محمد الغمراوى المحامى العام لنيابات السويس.

جانب-من-الحادث
جانب من الحادث

 

حادث-التصادم
حادث التصادم

 


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