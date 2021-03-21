إحالة عاطلين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة للجنايات بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة في الجيزة عاطلين، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك بعد ورود تقرير المعمل الكيماوى بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما.

واستندت جهات التحقيق لتحريات المباحث التى أكدت تورط المتهمين فى نشاط غير مشروع بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بقصد تحقيق أرباح سريعة.

كان تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 35 طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائهما، بالإضافة إلى مبلغ مالي. توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطلين في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما.

ومن خلال إعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 35 طربة حشيش، ومبلغ مالي، قبل ترويجهما المضبوطات على عملائهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار بها، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.