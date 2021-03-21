أ ش أ: تحقيق ضد "فيسبوك" فى بريطانيا

لندن /أ ش أ/

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الجهة المنظمة للمنافسة فى بريطانيا، ستبدأ تحقيقًا لمكافحة الاحتكار على منصة فيسبوك Facebook عملاق منصات التواصل الاجتماعى فى العالم، فى الأشهر القليلة المقبلة.

يأتى ذلك - وفقا للصحيفة - بعد إجراءات مماثلة مع شركتى "جوجل" Google و" آبل" Apple فى وقت مبكر من هذا العام.

ومن المقرر أن تنظر هيئة المنافسة والأسواق فى الطريقة التى يُزعم أن فيسبوك يستخدم بها بيانات العملاء ضد المنافسين فى وسائل التواصل الاجتماعى والإعلان عبر شبكة الإنترنت.

ومن المرجح أيضًا أن يتم فحص قدرة "فيسبوك" على جمع البيانات من المستخدمين لتعزيز ميزته على المنافسين.