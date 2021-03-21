"أسوشيتد برس": إيران هددت بالهجوم على قاعدة عسكرية فى واشنطن

كتبت: نهال أبو السعود

أوردت وكالة أسوشيتد برس أن إيران هددت بمهاجمة قاعدة فورت ماكنير العسكرية في العاصمة الامريكية واشنطن وكذلك نائب رئيس أركان الجيش ، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة اليوم الأحد.

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي الامريكية أظهرت أن فيلق الحرس الثوري الإيراني ناقش تنفيذ "هجمات على قاعدة فورت ماكنير في يناير يشبه الى حد كبير الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2000 على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية مما أسفر عن مقتل 17 بحارًا.

كشفت اتصالات الحرس الثوري الإيراني أيضًا عن تهديدات بقتل الجنرال جوزيف مارتن نائب رئيس اركان الجيش المقيم في فورت ماكنير.

وفقًا لتقرير أسوشيتد برس ، فإن التهديدات هي وراء الدفع الأخير للجيش لتشديد الإجراءات الأمنية حول فورت ماكنير ، والتي ستشمل إضافة منطقة عازلة من 250 إلى 500 قدم من قناة واشنطن.

اخبرت دي سي ديل إليانور هولمز نورتون الديموقراطيىة وهي لممثل الوحيد للمنطقة في الكونجرس ، وكالة أسوشييتد برس أنه بصرف النظر عن الاجتماع الافتراضي في يناير ، لم يقدم البنتاجون أي معلومات أخرى من شأنها أن تبرر الإجراء الأمني ​​المطلوب.

قالت نورتون: "لقد طلبت من وزارة الدفاع سحب القاعدة لأنني لم أر أي دليل على وجود تهديد موثوق به من شأنه أن يدعم التقييد المقترح .. لقد كانوا يحاولون الوصول إلى طريقهم ، لكن اقتراحهم أكثر تقييدًا من اللازم".

بدأت المناقشات حول اقتراح القاعدة العسكرية في واشنطن قبل عامين ، لكن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة التي جمعتها وكالة الأمن القومي دفعت مسؤولي الجيش إلى تجديد طلبهم بفرض القيود.

وقال المسؤولان الذين تحدثوا للوكالة إن المحادثة التي تم اعتراضها كانت بين أعضاء في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وركزت على الخيارات العسكرية المحتملة للانتقام من مقتل قائد القدس السابق الجنرال قاسم سليماني في بغداد في يناير 2020.