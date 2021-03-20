اليوم السابع
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22 مارس اليوم العالمى للمياه.. 5 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى فى العالم

السبت، 20 مارس 2021 03:00 ص
22 مارس اليوم العالمى للمياه.. 5 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى فى العالم نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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يحتفل العالم بعد غد الاثنين باليوم العالمى للمياه والذى يوافق 22 مارس بوصفها وسيلة لجذب الإنتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة .
 
واليوم العالمى للمياه هو فرصة لرفع الوعى بالأمور المتصلة بالمياه  ولالهام الآخرين لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق
 
وفى التقرير التالى 5 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى العالمى.
1- يعيش 3 مليارات من سكان العالم بدون مياه صالحة للشرب.
2- مع حلول 2050 يمكن أن يعيش ما يقرب من6 مليار فرد فى مناطق تعانى من ندرة المياه مرة واحدة فى العام على الأقل.
3- تسبب حالات الطقس القاسية فى ما يزيد عن 90% من الكوارث الرئيسية فى العقد الأخير.
4- مع حلول 2040 يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة العالمى بنسبة تزيد عن 25% فى حين يتوقع أن يزيد الطلب على المياه بنسبة 50%.
5- إذا استطعنا الحد من الاحترار العالمى دون درجة ونصف مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية فيمكننا خفض الإجهاد المائى بسبب المناخ بنسبة تصل إلى 50% .
 

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