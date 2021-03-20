14سنة كفاح بعد وفاة زوجها.. الأم المثالية بأسوان تعافر لتربية أبنائها الخمسة

أسوان - عبد الله صلاح

قالت آمال سيد أحمد حسين، الأم المثالية بمحافظة أسوان، إن زوجها توفى قبل 14 سنة، وإنهما كانا شريكين فى قصة كفاح لتربية أبنائهما الخمسة، حتى تخرج الابن الأكبر وأصبح طبيبا بيطريا، والثانى مرشد سياحى، والثالث كيميائى، والرابع فى الصف الثالث الثانوى، بجانب ابنتها الخامسة متزوجة حاصلة على بكالوريوس الصيدلة.

وأضافت الأم المثالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها كانت تساعد زوجها الذى يعمل مدرسا فى الصباح ويعمل بمحل بقوليات بسيط فى المساء، موضحةً أنه بعد فترة بسيطة استطاعا بناء منزل وانتقلوا للإقامة به بمدينة أسوان بمنطقة الناصرية، ثم توفى زوجها وما زالت مستمرة فى العطاء واستكمال مسيؤتها فى تربية أبنائها.

يشار إلى أن آمال سيد أحمد حسين، الأم المثالية بمحافظة أسوان، فازت بلقب الأم المثالية هذا العام، وتقيم بمدينة أسوان منطقة الناصرية، وتبلغ من العمر 58 سنة وتوفى زوجها قبل 14 سنة، ولديها 5 أبناء الأكبر طبيب بيطرى والثانى مرشد سياحى والثالث كيميائى والرابع طالب بالثانوية العامة والخامس ابنة متزوجة حاصلة على بكالوريوس الصيدلة.