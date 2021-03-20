اليوم السابع
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هل تحتاج إلى اللقاح إذا كنت مصابًا بالفعل بفيروس كورونا؟

السبت، 20 مارس 2021 11:00 م
هل تحتاج إلى اللقاح إذا كنت مصابًا بالفعل بفيروس كورونا؟ الأجسام المضادة لكورونا والحماية من العدوى
كتبت إيناس البنا

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عندما يكون شخص ما مصابًا بفيروس كورونا، فإن الجسم يصنع أجسامًا مضادة تحميه من الإصابة مرة أخرى، لذلك قد تتساءل: لماذا يحتاج الشخص الذي أصيب بالفعل بـ فيروس كورونا إلى اللقاح، ووفقا لتقرير جريدة " mirror" البريطانية فإن الجسم ينتج أجسامًا مضادة ضد الفيروس حال الإصابة بالفيروس،  إلا أنه ليس حلاً طويل الأمد للحماية من فيروس كورونا على المدى البعيد.

لقاح كورونا والمرضى
لقاح كورونا والمرضى

 

هل تحتاج إلى لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بالفعل بفيروس كورونا؟
 

الإجابة نعم، إذا كنت قد تعافيت بالفعل من فيروس كورونا، فلا تزال بحاجة إلى الحصول على اللقاح، لذلك إذا تمت دعوتك للحصول على لقاح، فيجب عليك الحضور، حتى إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية في الماضي.

وإذا كنت مصابًا بالفعل بـ كورونا، فمن المحتمل أن يكون جسمك قد كون بعض الأجسام المضادة الطبيعية للفيروس، ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان شخص ما يتعافى من كورونا، أو ما إذا كان ينتج عنه مناعة طويلة المدى، أو ما إذا كان يحميك تمامًا من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وأظهرت دراسة أجرتها Public Health England   أن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس محميون من الإصابة به مرة أخرى لمدة 5 أشهر على الأقل، وفي الوقت نفسه أكدت تقارير أن الأجسام المضادة تدوم لمدة 6 أشهر، لدى 88٪ من الناس.


الأجسام المضادة لكورونا

الحماية من عدوى كورونا

اللقاح والمصابين بكورونا

الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا

الإصابة مرة أخرى بكورونا

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