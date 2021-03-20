موجة حارة ورياح وأتربة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 20 مارس 2021 إلى الخميس 25 مارس 2021، حيث أشارت الهيئة إلى أنه اعتبارا من اليوم السبت 20 مارس إلى الثلاثاء 23 مارس سيكون هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا مثل ليلا.

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل، كما يلى :

- يوم السبت 20 مارس:

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .

رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

- يوم الأحد 21 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

- يوم الإثنين 22 مارس :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء .

- الثلاثاء 23 مارس :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من شمال الصعيد .

- يوم الأربعاء 24 مارس :

اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد

- يوم الخميس 25 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.