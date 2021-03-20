مقتل وإصابة عدد من المدنيين فى انفجار مفخخة بريف حلب السورى

أ ش أ

لقى عدد من المدنيين مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقى، وذكرت وكالة الأنباء السورية أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم/السبت/ قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات.

يذكرأن، اتهمت وزارة الخارجية السورية إسرائيل بتنسيق عدوانها على أراضيها مع أصدقائها وحلفائها من التنظيمات الإرهابية من جهة، والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى لإطالة أمد الأزمة السورية.

وفى رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، قالت وزارة الخارجية السورية، أقدمت سلطات العدو الإسرائيلى، على العدوان مجددا على أراضى الجمهورية العربية السورية فى انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل على محيط العاصمة دمشق.